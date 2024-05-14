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Şamil Tayyar'dan kamuda tasarruf paketi yorumu: Sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu

Şamil Tayyar'dan kamuda tasarruf paketi yorumu: Sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, açıklanan kamuda tasarruf paketini değerlendirdi. Tayyar, "Böyle bir tedbir almak için sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu. Bugün açıklananlar olması gerekenlerdir." dedi.

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AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni TGRT Haber canlı yayınında böyle değerlendirdi: 

"Toplumsal tahribatın giderilmesi açısından katkı olur diye düşünüyorum"

"Burada esas olan şey bir niyet beyanıdır. Sandıktan çıkan mesajın doğru algılandığını ve bir şeyler yapılmaya çalışıldığını algılıyoruz. Ortaya konulan tedbirler bugün açıklananlarla sınırlı değil. Hepsi devreye girdiğinde maksat hasıl olabilir. Bugün açıklanan tedbirlerde milleti rahatsız eden görgüsüzlüğün ortadan kalkması açısından, toplumsal tahribatın giderilmesi açısından katkı olur diye düşünüyorum. Harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi için sandıktan düşük oy almaya gerek yoktu. Böyle bir tedbir almak için sandıkta dayak mı yemek gerekiyordu. Bugün açıklananlar olması gerekenlerdir. "

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