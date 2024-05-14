TFF açıkladı! Türkiye Kupası finali o stadyumda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası Finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

23 Mayıs Perşembe günü oynanacak mücadele için toplantı halinde olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ortak bir açıklamada bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şöyle;

'Maç öncesinde konser olacak'

Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı neticesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un başkanları ortak kararla İstanbul'da finali Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık. Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız. Saat 19.00'de bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak.

'Yabancı VAR ve yarı otomatik ofsayt sistemi olacak'

Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız. Türkiye Kupası'nda ilk maçlarda VAR uygulaması yoktu. Daha sonra belli aşamalardan sonra VAR uygulaması başladı. Biz bu maçta, final olduğu için yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız ve yabancı VAR hakemi getireceğiz.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle;

'Verilen doğru bir karar'

Beşiktaş olarak, bugün burada değerli, dost kulübümüz Trabzonspor ile çok güzel bir toplantı yaptık. Toplantının ana unsuru, en iyi nasıl organize edebiliriz, onu konuştuk. Yarın güvenlik toplantısı yapılacak. Kura çekimi yapılacak tribünlerin bölünmesi konusunda. Sayın başkana VAR hakemi konusunda talepte bulunduk. Ama en önemlisi sayın Trabzonspor kulübü başkanının yaklaşımıdır. Hayırlısı olsun, verilen karar doğru bir karardır. Federasyon da bu konuda son derece ılımlı yaklaşmıştır. Trabzonspor kulübü başkanı ve federasyon başkanına bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise şunları söyledi;

'Çok verimli bir toplantı geçirdik'

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındığını düşünüyorum. Türkiye için, birliktelik için bu finalin bir şans olduğunu düşünüyorum. Çok centilmence bir maç geçecektir. Bu bizim temennimizdir. Yarın tribünlerin paylaşımı için kura çekimi olacak. Ondan sonra hep birlikte, Türk bayrakları ile birlikte hepimiz dünyaya ve Türkiye'ye bir mesaj vereceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlısı olsun.

TFF Atatürk Olimpiyat Stadı'nı resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu da Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle; Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Final 2024 saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Riva'da finalist kulüplerin başkanları ile yapılan toplantının ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan birlikte açıkladı.

ZTK Finali tribün dağılımı kura çekimi TFF YouTube'dan yayınlanacak

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs tarihinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin organizasyon toplantısı 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 15:30'da Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda finalist kulüplerimiz ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Toplantıda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalin tribün dağılımı için kura çekimi de yapılacak. Tribün dağılımı kura çekimi saat 16.00'da başlayacak ve TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.