Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek! Tarih belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkasından Devlet Bahçeli görüşmeleri büyük ses getirmişti. Özel şimdi de, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, perşembe günü İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. Özel, Dervişoğlu'na genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla 'hayırlı olsun' dileklerini iletecek.
Müsavat Dervişoğlu'nu çarşamba günü de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaret edecek.