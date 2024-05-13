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Aday olan Aziz Yıldırım'dan Mourinho bombası

Aday olan Aziz Yıldırım'dan Mourinho bombası

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmaya karar veren Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için Jose Mourinho'yla görüştüğü belirtildi.

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Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, çalışmalarına başladı. 

İlk olarak teknik direktör konusuna yoğunlaşan Yıldırım, ilk adayını belirledi. 

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda teknik direktörlük için adayı Jose Mourinho.

Ertan Süzgün'ün haberine göre ise Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile iletişime geçti ve taraflar arasında fikir alışverişi yapıldı.

Son olarak İtalya Serie A takımlarından Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, şu anda kulüp çalıştırmıyor.

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