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Bahçeli, Kızılcahamam'da belediye başkanlarını toplayacak

Bahçeli, Kızılcahamam'da belediye başkanlarını toplayacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde, 17-19 Mayıs tarihleri arasında Kızılcahamam'da belediye başkanlarının katılımıyla bir kamp düzenlenecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk defa belediye başkanlarıyla Kızılcahamam’da düzenlenecek kampta buluşacak.

Seçim beyannamesi üzerinde durulacak

Bu özel kampta, partinin yerel seçimlere özel olarak hazırladığı "Üretken Belediyecilik" adlı seçim beyannamesi kapsamında, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin rolü ve kentsel dönüşüm gibi önemli konular ele alınacak.

Tüm MHP'li belediye başkanları yer alacak

MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlığını yapacağı kampta, 218 MHP'li belediye başkanı da yer alacak.

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