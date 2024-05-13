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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe merak edilen soru cevabını buldu. Son kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başkan adaylarından Saadettin Saran'la yaptığı görüşme sonrası yeniden başkanlığa aday olma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ise aday olup olmayacağına dair vereceği karar merak konusu olmuştu.

Son kararını veren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı. 

Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

Ali Koç yeniden aday

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.

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