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Pakistan'da kriz! Başbakan Şerif partisinden istifa etti

Pakistan'da kriz! Başbakan Şerif partisinden istifa etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Partisi Genel Başkanlığından istifa etti.

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Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, X sosyal medya platformundan, Başbakan Şerif'in istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Şahbaz Şerif, parti liderliğini abisi ve eski başbakan Navaz Şerif'in üstlenmesi için görevinden istifa etti.

PAKİSTAN'DA OLAYLI SEÇİM

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan oylamada, PML-N Başkanı Şahbaz Şerif, geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçilmişti.

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