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Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!

Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından ‘Narkogüç’ çerçevesinde, ülke genelinde 32 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 45 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 85 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ülke geneli ‘Narkogüç’ operasyonları çerçevesinde Ankara'da 32 farklı adreste icra edilen eş zamanlı narkotik operasyonlarda 85 şüpheli gözaltına alındı, 45 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Narkogüç’ operasyonları kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik 32 farklı adreste operasyon düzenledi. Operasyonlar çerçevesinde, 19 kilo 393 gram esrar, 4 kilo 300 gram skunk, 3 kilo 3 gram kokain, 2 kilo 300 gram afyon sakızı, 1 kilo 445 gram sentetik ecza, 2 kilo 134 gram bonzai, 7 kilo 679 gram metamfetamin, 842 adet ecstasy, 2 bin 406 adet captagon, 7 adet tabanca, 62 adet tabanca fişeği, 9 adet hassas terazi ve 138 bin 628 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 85 şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucuların 45 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şahıslardan 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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