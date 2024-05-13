Kamuda tasarruf paketi ekonomiye nasıl yansır? Kemal Derviş dönemi dahil...

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin detayları açıklandı. Ekonomist Muhammet Bayram, "Kemal Derviş dönemi dahil daha önce bu kadar kapsamlı bir paket açıklanmadığını görüyoruz." dedi

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı.

Paket kapsamında 3 yıl boyunca emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak. Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

Peki kamuda tasarruf ekonomiye nasıl yansır? Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Ekonomist Bayram’ın açıklamaları şu şekilde:

'Katı önlemler var'

“Bu dönem bütçe kısıtlamaları söz konusu. İzleme, denetleme, raporlamanın daha sık yapılacağını görüyoruz. Bütün kamudan kasıt sadece devlet kurumları değil, devletin iştirak olduğu özel teşebbüslerinde tasarrufa gidilecek. İstisna yok, bütün kamu. Burada daha geniş bir paket açıklandığını görüyoruz. Katı önlemler var. 3 yıl boyunca yeni araç alımı yok. Yabancı menşeli araçlar alınmayacak olanlar da ekonomik ömrünü tamamladıysa satılacak. Yeni alımlar takip edilecek. Bu da çok önemli. Şu anda memurların evlerine gidip gelmesi için bir servis vardı. Bunlar şu anda son buldu. Artık memurlarımız kendi imkanları ile gidecektir"

'Kemal Derviş dönemi dahil daha önce bu kadar kapsamlı bir paket açıklanmamıştı'

Yatırımlar çok önemliydi. Yüzde 75’i tamamlanan yatırımlara deva edilecek. Eğer tamamlanmadıysa sonlanmayacak, durdurulacak, daha sonra devam ettirilecek. Kemal Derviş dönemi dahil daha önce bu kadar kapsamlı bir paket açıklanmadığını görüyoruz. Kapsayıcı ama toplumun refah payını azaltıcı önlemler değil bunlar. Kamuda verimlilik sağlanması asıl amaç. Bakan Şimşek’in bazı açıklamaları var. Kalıcı fiyat istikrarından kasıt şu: Enflasyon artık dizginlenmeli biz de bu dizginlenme için gerekli adımları alıyoruz diyor.

'Daha önce görmediğimiz bir tasarruf önlemi'

Doğal afetlerde kaynaklarda kesinti yok. Buradaki altyapı azaltılmadı. Ülkenin CDS primi 700’ler civarındaydı. Şu anda risk primimiz 274’lere kadar düştü. Ülke aslında bir kaynak sorununu çözmüş oluyor. Şu an için personelin rehabilitasyonu için yurt içi, yurt dışında gezme programı yapılıyorsa bu iptal edilecek. Kamudaki tüm araçların filo sistemine dahil edilmesi planlanıyor. Verimsiz bir taşıt varsa satıma gidilecek. 3 yıl boyunca yeni araç yok. Yeni lojman yapılmayacak, kamuda istihdam çok önemli. Üç yıl boyunca emekli olunduğu kadar yeni istihdam sağlanacak. Daha önce görmediğimiz bir tasarruf önlemi diyebiliriz. 3 yıl boyunca emekli olunmazsa yeni personel alımı yok. Dışarıdan ilave atamalar olmayacak.

'Paket beklentilerin çok ötesinde'

Kamuda birden fazla maaş alımının önüne geçilecek. Kamuda bir kişi birden fazla yerde bulunma zorunluluğu varsa, Bakan Şimşek açıklamasında buna bir üst sınır getireceğiz diyor. Halkın istediği kayıt dışı ile mücadele. O yüzden paketinde geneline bakacak olursak beklentilerin çok ötesinde.