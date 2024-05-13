Lavrov: Eğer Batı sahada savaşmak istiyorsa, Rusya buna hazır

Rusya Dışişleri Bakan Vekili Sergey Lavrov, eğer Batı, Ukrayna için muharebe sahasında savaşmak istiyorsa Rusya'nın buna hazır olduğunu söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakan Vekili Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından mevcut görevine yeniden önerilmesi sonrası parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde adaylığının tartışıldığı oturumda konuştu.

Batı'nın Ukrayna'daki gerilimi giderek daha fazla tırmanmasına yanıt veren Lavrov, "Bu onların hakkı, eğer muharebe sahasında savaş istiyorlarsa, muharebe sahasında savaşırız" dedi.

İsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferansa da değinen Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetti.

Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" dedi.

Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyardı.