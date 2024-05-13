BIST 10.198
DOLAR 32,22
EURO 34,77
ALTIN 2.424,25
HABER /  GÜNCEL

PKK soruşturmasıda gözaltına alınmıştı inkar etti sınav kağıtları foyasını ortaya çıkardı

PKK soruşturmasıda gözaltına alınmıştı inkar etti sınav kağıtları foyasını ortaya çıkardı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan R.B.K'nin evinde yapılan aramada, örgütün dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı not ele geçirildi. Notu kendisinin yazmadığını iddia eden sanığın savunmasını, üniversite sınav kağıtlarındaki el yazısı çürüttü. Üniversitedeki sınav kağıtları ile ele geçirilen not üzerinde yapılan kriminal incelemede, yazıların birbirine uyumlu olduğu tespit edildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, evinde yapılan aramada terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılmak istediğine dair yazdığı not ele geçirilen R.B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, sanık R.B.K'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Sanığın evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı dergi, terör örgütünü sembolize eden paçavralar ile üç sayfadan oluşan el yazısı not ele geçirildi.

Notta, "yapmak istediğim tek şey var ama bu tüm sevdiklerime fazlasıyla acı verecek", "bir kızı bile sevemiyorum çünkü arkamdan ağlayacak bir tane fazladan arkadaş bırakmak istemiyorum, en çok da anneme üzülüyorum", "Avesta'nın büyüdüğünü, abimin evlendiğini görememek" gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Sanığın, notta ayrıca etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi akrabası Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin ismine yer vererek, onlar gibi olmak istediğini belirttiği görüldü.

Yazının devamında şüphelinin paraya hayatını ve hayallerini satamayacağını, çok büyük bir fedakarlık yaparak bu yazıyı da bir köşede tutacağını belirttiği ve son olarak "Erdal abinin de dediği gibi gerçek yaşam bu yaşadığımız süre gelen bu hayatta değil verdiğimiz direniştedir" ifadesiyle imzasını atarak yazıyı sonlandırdığı tespit edildi.

R.B.K'nin ikametindeki aramada, Erdal K. ve bazı örgüt yöneticilerinin fotoğrafları da bulundu.

20 yıla kadar hapis talebi

Tutuklanan R.B.K'nin notu kendisinin yazmadığını iddia etmesi üzerine savcılık, cezaevindeki sanıktan el yazısı örneği aldı. Yazı örneği ile not üzerinde yapılan incelemede yazıların birbirine uyumlu olmadığı görüldü.

Sanığın yazısını değiştirebileceği ihtimalini değerlendiren savcılık, R.B.K'nin okuduğu üniversiteden, öğrenim sürecinde girdiği sınavların kağıtlarını talep etti. Sınav kağıtlarındaki yazı ile not üzerinde yapılan kriminal incelemede ise yazıların birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin kız arkadaşı olması, geride bıraktığı annesi ve arkadaşlarının üzülmesi, bir yakınının büyümesi veya abisinin evlendiğini görememesi şeklindeki faaliyetlerden ayrılarak karar verme sürecinde olduğu, Erdal abisi olarak atıf yaptığı kişi gibi olmak istediğini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle sanığın PKK silahlı terör örgütü üyesiyken örgütün silahlı ve dağ kadrosu olarak belirtilen birime katılma hususunda bir karar aşamasında olduğu değerlendirilmiştir."

R.B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
İmamoğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor
Quick Sigorta 7'nci yaşını kutluyor
Quick Sigorta 7'nci yaşını kutluyor
Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi
Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı
CHP'li Kilis Belediye Başkanı eniştesini yardımcı olarak atadı
CHP'li Kilis Belediye Başkanı eniştesini yardımcı olarak atadı
Mart ayı cari işlemler hesabı verileri açıklandı altın ve enerji detayı
Mart ayı cari işlemler hesabı verileri açıklandı altın ve enerji detayı
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti
İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti
MHRS'de yeni düzenleme! Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başladı, randevu alıp gitmeyen...
MHRS'de yeni düzenleme! Hastanelerde "Onaylı Randevu" dönemi başladı, randevu alıp gitmeyen...
 Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var 
 Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var 
Ahmet Çakar 'abartarak anlaşılmak için' dedi Ali Koç için verdiği örnek olay oldu
Ahmet Çakar 'abartarak anlaşılmak için' dedi Ali Koç için verdiği örnek olay oldu