 Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı! Ölenler ve yaralılar var 

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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V.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Sarıcan köyü mevkisinde C.Ü. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralı 6 kişiyi kurtardı, 1 yaşındaki A.A'nın ise kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A. ise burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.