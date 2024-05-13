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Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?

Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?

Otomobil fiyatları için gözler 7 Temmuz tarihine çevrildi. Kritik tarih itibariyle sıfır araçlarda ek paket olarak satılan birçok özellik, artık zorunlu olacak. Yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete eklenecek. Güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşünün olabileceği belirtiliyor.

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Hedef trafik kazalarını azaltmak olurken, işte bu yüzden yeni güvenlik teknolojileri, sıfır araçlarda standart pakete ekleniyor. Normalde ek ücret ödenerek alınan birçok özellik zorunlu hale geliyor.

ATV Haber'e konuşan gazeteci Emre Özpeynirci, "Tekonolojiler geliştiriliyor. İşte vitese elinizi attığınız zaman elinizden kan alıp, sizin alkolünüzü ölçecek veya anahtarın üzerinde polislerdeki gibi bir üfleme cihazı olacak." dedi.

Özpeynirci "7 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gelen otomobiller, 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak veya orada bir kota olacak. Hükümet orada şunu söylüyor. Diyor ki '7 Temmuz'dan sonra siz 2023 yışında kaç tane otomobil sattıysanız Türkiye'de onun yüzde 10'u kadar stoğu satabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Serkan Çabuş ise "Sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybolduğunda araç bunu bir şekilde uyaracak. Eğer sürücü, alkollü bir şekilde aracına bindiği zaman bu test kontrolünden geçemezse sürüşüne devam edemeyecek. Sürücünün dikkat etmediği, önemsemediği şeylerin teknolojiyle önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Peki stoktaki sıfır araçlar ne olacak? Fiyatlar artacak mı, azalacak mı? Araç alıp satacaklar şimdiden bu soruların yanıtını ararken, güvenlik sistemi eklenmeden satılan araçlarda fiyat düşüşünün olabileceği belirtiliyor.

'Önce indirim sonra zam'

Özpeynirci de yaptığı açıklamada "Stokların erimesi için bir indirim yapılacak. Yani 7 Temmuz öncesi fiyatlar inebilir. 7 Temmuz'dan sonra bu standart donanımlarla belli markalarda fiyatlar artabilir." dedi.

7 Temmuz'dan sonra zorunlu olacak özellikler

Akıllı hız yardımı

Şerit takip asistanı

Alkol kilidi hazırlığı

Kaza veri kaydedici

Kör nokta belirleme

Yaya koruyan ön cam sistemi

Acil durum frenleme asistanı

Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Ani frende otomatik yanan flaşötler

Geri görüş kamerası

Arka park mesafe sensörü

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