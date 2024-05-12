İsmail Kartal'dan Galatasaray sözleri

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Kartal, haftaya oynanacak Galatasaray derbisine de değindi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları

"Sahaya çıkan bütün oyuncularıma güveniyorum. İyi futbolla maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Hafta içi bunu idmanda gördüm. Çok daha farklı kazanabilirdik. Sürekli gol aradık. Oyuncularımı tebrik ederim. Güzel bir galibiyet elde ettik ve yolumuza devam ediyoruz."

"Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız"

"İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız."

Maç öncesi sahada toplanıp ne konuştunuz?

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı."