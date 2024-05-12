Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta oldukça kritik mücadelelere sahne oldu. Aynı saate başlayan maçlar adeta nefes kesti. İşte tüm maçların sonuçları...

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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşandı.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi ve puan farkı son 2 haftaya girilirken 6'da kaldı.

Derbide şampiyon belli olabilir

Haftaya oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını sarı kırmızılı ekip kazanır veya berabere kalırsa, Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3'e düşecek ve Fenerbahçe son hafta maçını kazanıp Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

İşte Trendyol Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları

Karagümrük 2-3 Galatasarayi)

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş

Trabzonspor 3-0 İstanbulspor

Sivasspor 0-1 Başakşehir

Konyaspor 3-0 Samsunspor

Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü

Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde: