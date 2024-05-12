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Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar

Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta oldukça kritik mücadelelere sahne oldu. Aynı saate başlayan maçlar adeta nefes kesti. İşte tüm maçların sonuçları...

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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşandı.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi ve puan farkı son 2 haftaya girilirken 6'da kaldı.

Derbide şampiyon belli olabilir

Haftaya oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını sarı kırmızılı ekip kazanır veya berabere kalırsa, Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3'e düşecek ve Fenerbahçe son hafta maçını kazanıp Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.

İşte Trendyol Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları

Karagümrük 2-3 Galatasarayi)

Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Alanyaspor 1-1 Beşiktaş 

Trabzonspor 3-0 İstanbulspor 

Sivasspor 0-1 Başakşehir

Konyaspor 3-0 Samsunspor 

Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK

Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor

Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü 

Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde:

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