Süper Lig'de nefes kesen hafta! İşte sonuçlar
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta oldukça kritik mücadelelere sahne oldu. Aynı saate başlayan maçlar adeta nefes kesti. İşte tüm maçların sonuçları...Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşandı.En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe de sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi ve puan farkı son 2 haftaya girilirken 6'da kaldı.
Derbide şampiyon belli olabilir
Haftaya oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını sarı kırmızılı ekip kazanır veya berabere kalırsa, Galatasaray bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmayı Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3'e düşecek ve Fenerbahçe son hafta maçını kazanıp Galatasaray'ın kaybetmesini bekleyecek.
İşte Trendyol Süper Lig'de oynanan tüm maçların sonuçları
Karagümrük 2-3 Galatasarayi)
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
Sivasspor 0-1 Başakşehir
Konyaspor 3-0 Samsunspor
Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü
Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının ardından oluşan puan durumu ise şu şekilde: