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Asgari ücrete ara zam iddiası! Uzman isim rakam vererek duyurdu

Asgari ücrete ara zam iddiası! Uzman isim rakam vererek duyurdu

Milyonlarca kişinin asgari ücrete zam yapılmaması durumunda 2025 Şubat ayına kadar 17.002 TL ile geçinmek zorunda olacağını anımsatan SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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İktidar yılbaşında asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söylerken Nisan ayında açlık sınırı 17 bin 725 TL ile asgari ücreti de aştı. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine girilmesi beklenirken SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zamla ilgili "Bu yönde duyumlar aldık" diyerek eylül ayını işaret etti. Karakaş, “Açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.

TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücrete ara zam yapılmasına olumlu baktıklarını ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu vurguladı. Karakaş, doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan sonra yansıtılabilir. Zamlar kamuoyuna yansıtıldığı takdirde Eylül ayı gibi asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek. Bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık.

Ne kadar zam bekleniyor?

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de olası bir zam durumunda rakamın ne olacağı yönünde. O konuda da 3 ya da 4 bin liralık bir artışın konuşulduğu ifade ediliyor.

2024 net asgari ücret 49 artışla 17.002 lira olmuştu. Böylece 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.741 lira artarak 23.502 lira oldu.

Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

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