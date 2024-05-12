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TESK Başkanı'ndan gizli zamma karşı 'gramaj standardı' talebi

TESK Başkanı'ndan gizli zamma karşı 'gramaj standardı' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çok sayıda paketli üründe gramajı düşürüp fiyatı artırarak çifte zam yapıldığını belirtti. Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Son zamanlarda marketlerde satışa sunulan çok sayıda ürün gizli zamma uğruyor. Ürünün gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimleri azaltılırken fiyatının aynı kalması dolayısıyla tüketiciler bu değişikliği fark edemiyor. Aynı şekilde hem gramajı düşürüp hem fiyat artışı yapılan ürünler de vatandaşlar tarafından dikkatli takip edilmediği sürece fark edilmiyor ve böylelikle tüketiciler mağdur ediliyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada konuyu gündeme taşıdı. Palandöken, daha ucuz algısı oluşturmak için yapılan gramaj hilelerinin tüketicinin kafasını karıştırdığını ve farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığınca gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini hatırlatan Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir." dedi.

Palandöken, vatandaşlara, hileli ürün ile karşılaştıklarında veya haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı aramaları çağrısında da bulundu.

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