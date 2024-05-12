Eski AK Partili Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya inceleme

Danıştay Birinci Dairesi, Samsun’da eski AK Partili Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı döneminde yaşandığı iddia edilen, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği yolsuzluklarla ilgili ön inceleme kararı aldı.

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Sayıştay raporunda Samsun'un Atakum İlçe Belediyesi'nin zarara uğratıldığı belirtilmişti. Borçlanma sınırının 49 milyon lira aşıldığı toplam borcun 128 milyon 775 bin 893 lira 38 kuruşa çıktığı belirtilmiş, buna rağmen belediyenin 311 bin lira tutarındaki alacağını tahsil etmediği tespit edilmişti.

Atatum Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Mustafa Tüfenk'in, Sayıştay raporuna konu olan usulsüzlükler ve hukuka aykırı işlemler hakkında daha önceden Cumhuriyet Savcısına şikâyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Denetim Komisyonu üyesi de olan CHP'li Tüfenk, belediyenin yaptığı harcamaların, gelirlerin ve yapılan ihalelerin belgelerini alamadığı için diğer 4 komisyon üyesi ve AK Partili Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğu konuyu inceleyen Cumhuriyet savcısının da soruşturma yapmak için İçişleri Bakanlığından izin istemişti.

Ancak bakanlığın '4483 sayılı Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükmünleri uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına' karar verdiği yani belediye hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet savcısı da İçişleri Bakanlığından izin çıkmayınca belediye başkanı ve diğer 4 üye hakkında soruşturma açamamıştı.

Ayrıca Taşçı hakkında belediyeye 8 TIR inşaat malzemesi alımına ilişkin faturalardaki araç plakalarının, motosiklet plakası olmasına rağmen ödeme yapıldığı, 3-5 yıl önce ölen kişiler adına kesilen pide faturalarının ödendiği, kasa fişleri ve tahsilat yazışmalarının yok edildiği iddiaları gündeme gelmişti.



Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, eski AK Partili başkan Taşçı döneminde yaşandığı iddia edilen, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği yolsuzluklarla ilgili Danıştay Birinci Dairesi ön inceleme kararı aldı