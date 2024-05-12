BIST 10.219
DOLAR 32,21
EURO 34,86
ALTIN 2.444,47
HABER /  GÜNCEL

Yasa dışı üretim yaptılar! Hepsi bir bir ele geçirildi

Yasa dışı üretim yaptılar! Hepsi bir bir ele geçirildi

Batman'da Mercek-18 operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

Abone ol

Yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticareti için Batman'da düğmeye basıldı. Yasa dışı silah üretiminin yapıldığı silah imalathanesinde ele geçirilenler dikkat çekti.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu şu sözlerle duyurdu:

"Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı."

ÖNCEKİ HABERLER
Kamuda tasarrufa uymayan yandı! Bakan Şimşek yarın maddeleri duyuracak
Kamuda tasarrufa uymayan yandı! Bakan Şimşek yarın maddeleri duyuracak
Miçotakis, Ankara'ya geliyor, Erdoğan ile görüşecek! İşte masadaki konular
Miçotakis, Ankara'ya geliyor, Erdoğan ile görüşecek! İşte masadaki konular
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Eurovision 2024 şampiyonu kim oldu? 591 puan aldı
Eurovision 2024 şampiyonu kim oldu? 591 puan aldı
Antalya'da yangın çıkan tur teknesi hasar gördü
Antalya'da yangın çıkan tur teknesi hasar gördü
Erden Timur: Hepimiz şampiyonluk modunu açtık
Erden Timur: Hepimiz şampiyonluk modunu açtık
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Hamas: İsrail Gazze'deki saldırılarını genişleterek soykırımda ısrarcı
Hamas: İsrail Gazze'deki saldırılarını genişleterek soykırımda ısrarcı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 3. golünü attı
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 3. golünü attı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı