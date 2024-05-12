Yasa dışı üretim yaptılar! Hepsi bir bir ele geçirildi

Batman'da Mercek-18 operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

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Yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticareti için Batman'da düğmeye basıldı. Yasa dışı silah üretiminin yapıldığı silah imalathanesinde ele geçirilenler dikkat çekti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu şu sözlerle duyurdu:

"Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “MERCEK-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. 4 şüpheli yakalandı."