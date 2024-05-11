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Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aştı

Afganistan'da Bağlan, Gor, Badahşan ve Herat vilayetleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli seller yaşanırken, kayıp sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan'da kış aylarında yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersiz olması sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarının artmasına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.

Bağlan vilayetinde meydana gelen seller sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşmıştı.

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