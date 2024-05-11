Bakanlık açıkladı; Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.

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Yaş çay üreticilerinin beklediği haber geldi. Yaş çay alım fiyatının 20 lirayı geçmesi gerektiğini ifade eden çay üreticilerinin beklediği olmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." ifadeleri kullanıldı.