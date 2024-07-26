Altının kilogram fiyatı geriledi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 553 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 558 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 553 bin 500 lira oldu.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira, işlem miktarı ise 513,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.