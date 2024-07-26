BIST 10.925
DOLAR 32,96
EURO 35,84
ALTIN 2.516,78
HABER /  GÜNCEL

RTÜK'ten radyolara sert uyarı

RTÜK'ten radyolara sert uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde müzik kliplerinde artan çıplaklık ve şarkılardaki argo ifadeler nedeniyle müzik kanallarına ve radyolara sert uyarıda bulundu.

Abone ol

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada, izleme uzmanlarının raporlarına göre müzik kanallarının ahlak ve edep sınırlarını aştığını söyledi. Özellikle müzik kliplerinde aşırı cinsel içerik ve çıplaklık görüntülerinin sıkça yer aldığını belirten Şahin, radyo kanallarında ise argo ve küfürlü söz içeren şarkıların yoğun olarak çalındığını ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı şöyle

"Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır. Ayrıca müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir"

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı
İngiliz Emily nişanlısı sayesinde Müslüman olarak Emine ismini aldı
18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi
18 yaşındaki Rukiye'nin talihsiz ölümü! Genç kız toprağa verildi
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı tektiklerde ortaya çıktı
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı tektiklerde ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Netanyahu' tepkisi: Çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Netanyahu' tepkisi: Çağımızın Hitler'ini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor
Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi
Yeni Renault Kangoo Multix satışa sunuldu geniş iç hacmiyle beğenildi
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı
SGK'ye en borçlu 5 belediye! Kocaeli Büyükşehir'den CHP'li belediyelere çağrı: Gelsinler eğitim verelim
SGK'ye en borçlu 5 belediye! Kocaeli Büyükşehir'den CHP'li belediyelere çağrı: Gelsinler eğitim verelim
İsrail güçleri, TRT ekibine saldırdı, kameraman yaralandı! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
İsrail güçleri, TRT ekibine saldırdı, kameraman yaralandı! Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi
Emekliler indirimli yararlanacak! Belediye başkanı detayları açıkladı
Emekliler indirimli yararlanacak! Belediye başkanı detayları açıkladı
Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı
Paris uçağında bomba alarmı: Havalimanı boşaltıldı
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Feci kaza! Araca çarpıp savruldu metrobüs yoluna girdi
Feci kaza! Araca çarpıp savruldu metrobüs yoluna girdi