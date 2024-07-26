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Bakan Murat Kurum'dan, İsrail'in TRT Haber ekibine yönelik saldırısına sert tepki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı.

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Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi Filistinlilere saldıran İsrail güçleri, o anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı. Saldırıda 1 kameraman yaralandı. TRT ekibine yönelik saldırıya Türkiye'den pek çok kişi tepki gösterirken, onlardan biri de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörist İsrail'in, Filistin’de yaşanan soykırımı görüntülemek için Mescid-i Aksa'da bulunan TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınıyorum. Yaralanan kameraman kardeşimize, TRT ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genç, bebek, yaşlı, kadın demeden binlerce masum sivili öldüren, hastaneleri, okulları, kampları bombalayan terör devleti İsrail bilmelidir ki; basın mensuplarımız Filistin’de yaşanan katliamı tüm dünyaya anlatmaya devam edecek. Ve buna ne soykırım suçlusu İsrail ne de onun destekçileri asla ve asla engel olamayacak." ifadelerini kullandı.

Ne oldu? 

İsrail güçleri bir kez daha TRT Haber ekibini hedef aldı. TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.

Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı. Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi. İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırarak yayın yapmasına izin vermedi.

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