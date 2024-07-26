BIST 10.890
DOLAR 33,00
EURO 35,86
ALTIN 2.516,93
HABER /  GÜNCEL

Emeklilerin zam farkı ödemesi başladı

Emeklilerin zam farkı ödemesi başladı

2024 yılı temmuz dönemi emekli maaş zam farklarının ödeneceği tarihi milyonlarca emekli merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Milyonlarca emekliye zamlı maaş farkları bugün hesaplara yattı.

Abone ol

Bankaların arasındaki rekabet kızıştı! Promosyon listeleri art arda yayınlandı: İşte bankaların emekli promosyon miktarı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin14 günlük maaş farkları hesaplarına ödendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya şöyle...

'Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aylık almış oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir. Bugün itibarıyla maaş farkları hesaplara yatırıldı.'

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi!
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı! Özellikle astım ve KOAH hastaları dikkat
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı! Özellikle astım ve KOAH hastaları dikkat
Kahramanmaraş'ta 4 aylık hamile kadının karnından 3 kilo 350 gram tümör çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta 4 aylık hamile kadının karnından 3 kilo 350 gram tümör çıkarıldı
Özgür Özel elindeki son seçim anket sonuçlarını açıkladı
Özgür Özel elindeki son seçim anket sonuçlarını açıkladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki
Galatasaray vazgeçmişti! Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı
Galatasaray vazgeçmişti! Guela Doue'nin yeni adresi resmen açıklandı
TBMM'de gündem yoğun! 4 gün boyunca ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak!
TBMM'de gündem yoğun! 4 gün boyunca ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacak!
Bakan Mahinur Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
Bakan Mahinur Göktaş: Her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz
Merkez Bankası faizi oranlarını indirecek mi? Cevdet Akçay konuştu
Merkez Bankası faizi oranlarını indirecek mi? Cevdet Akçay konuştu
Edirne'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Edirne'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu
İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner oldu