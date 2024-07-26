Emeklilerin zam farkı ödemesi başladı

2024 yılı temmuz dönemi emekli maaş zam farklarının ödeneceği tarihi milyonlarca emekli merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Milyonlarca emekliye zamlı maaş farkları bugün hesaplara yattı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamasına göre Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin14 günlük maaş farkları hesaplarına ödendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya şöyle...

'Sandığı’ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin aylıklarında oluşan fark tutarları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren aylık almış oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir. Bugün itibarıyla maaş farkları hesaplara yatırıldı.'