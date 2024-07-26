Özgür Özel elindeki son seçim anket sonuçlarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden sonra CHP'nin AK Parti ile puan farkını açtığını söyledi. Temmuz ayında yapılan son anketi açıklayan Özel, "CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AK Parti yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'ya yaptığı ziyarette CHP Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu.

SGK'nin belediyelerden prim alacağı için harekete geçmesiyle ilgili Özel, ''SGK'ya belediyelerin borcu çok tahsile vereceğiz' diyorlar. SGK'ya belediyelerin borcu hep çoktu. Sadece Bursa Belediyesinden bize kalan borcu 30 milyar ne konuşuyorsunuz? Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeler. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var. Başaramayacaklar'' dedi.

"4 puana çıkarmış durumdayız"

Özel, Panorama TR Araştırma Şirketi'nin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Özel, "Temmuz ayının anketleri açıklandı Allaha şükür hiçbirinde ikinci parti olmadık. Geçen aya göre partimiz oyunu yarım puan arttırdı, AK Parti yarım puan kaybetti. CHP yüzde 35,4 ile yine birinci parti AK Parti yüzde 31 küsur bir oyla ikinci parti. Yerel seçimlerdeki 1,8'lik farkı her ay istikrarlı bir şekilde arttırarak şu anda 4 puana çıkarmış durumdayız" dedi.