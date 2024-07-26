En yakın arkadaşım dediği Mehmet Şimşek'i kızdıracak sözler! Tek bildiği para toplamak

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çok çarpıcı bir çıkışa imza attı. Mehmet Şimşek'i "en yakın arkadaşı" olarak tanımlayan Babacan "Şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak" ifadeleriyle dikkat çekti.

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Emekli maaşları, asgari ücret, vergiler, konut kiraları derken ekonominin gidişatı tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi. DEVA Partisi Genel Başkanı ve eski ekonomi bakanı Ali Babacan da bu gidişatla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan özellikle Mehmet Şimşek üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

Mehmet Şimşek'i kızdıran sözler

Ekonominin seyrine sitem eden DEVA lideri Babacan süreçten hem Bakan Şimşek hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. t24'e konuşan Babacan "Mehmet Şimşek’in öyle Türkiye'yi taşıma, Türkiye'yi bir noktaya getirmede ne yetkisi var ne sorumluluğu var. Yani şu anda sadece yaptığı, sağdan soldan para bulmak" ifadelerini kullandı.

Babacan, t24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu.

Freni olmayan bir sistem

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görevinin borç para bulup veya vergi toplayıp Külliye'nin eline teslim etmek olduğunu belirten Babacan "Freni olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Onun için bütçe açığı artıyor, onun için fren tutmuyor. Ve bu yapılan vergi artışları da piyasanın gerçekleriyle uyumlu artışlar değil” diye devam etti.

"En yakın arkadaşımı Mehmet Bey’i aldı"

Babacan'ın değerlendirmelerindeki en dikkat çekici noktalardan biri de Mehmet Şimşek'i "en yakın arkadaşı" olarak tanımlaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Babacan şöyle konuştu:

"En yakın arkadaşımı Mehmet Bey’i aldı, koydu ekonominin başına. Oluyor mu? Bunlara engel olabiliyor mu? Sayın Şimşek bunlara engel olabiliyor mu? Bunları durdurabiliyor mu? TÜİK’te şimdiye kadar enflasyonu yanlış ölçmüşler diyebiliyor mu?"