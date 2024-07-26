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Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı

Fransa'da olimpiyat oyunları açılış törenine saatler kala ulaşım krizi çıktı

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi.

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Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferlerinin "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendiği belirtildi.

SNCF'nin açıklamasında, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda trenin farklı hatlara yönlendirildiği ya da iptal edildiği aktarıldı.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

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