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Biden Netanyahu ile Beyaz Saray’da görüştü

Biden Netanyahu ile Beyaz Saray’da görüştü

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme esnasında çok sayıda Filistin destekçisi görüşmeyi protesto etti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşme öncesi liderler kameraların karşısına geçti. Biden yaptığı açıklamada, “Konuşacak çok şeyimiz var. Sanırım buna başlamalıyız. Söz sizde” dedi.

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, “Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD’li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Liderler, daha sonra soru almadan basına kapalı şekilde görüşmeye geçti. Netanyahu’nun Biden’ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor.

Biden, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

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