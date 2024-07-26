Dilan Polat-Engin Polat kara para akladı mı? Cem Küçük MASAK raporunu paylaştı

Yazar Cem Küçük, Dilan Polat ve Engin Polat'ın MASAK raporunda kara para akladığına dair delil olmadığını, çiftin vergi kaçırdığını yazdı.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat'ı kaleme aldı.

İddianamede gizli tanığın ifadeleri dışında kara paraya dair tek delil olmadığına değinen Küçük, "Dilan Polat ve Engin Polat sadece vergi kaçırmış" başlıklı yazısında MASAK raporuna ye verdi:

"MASAK’ın hazırladığı 908 sayfalık raporun ‘Aklama Suçu Değerlendirmesi’ başlıklı kısmında, Polatların güzellik merkezleri ve firmalarının para akışlarının kara para aklama işlemi olduğuna dair yeterli delillerin bulunamadığı belirtildi.

Raporda, Dilan Polat grubunun güzellik merkezi ve kozmetik ürün satışı alanında yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 150 şubesi bulunduğu, bu firmaların 2022 yılında yükselmeye başladığı 2023’te ise zirveye ulaştığı anlatıldı. 'Dilanpolatapp' uygulamasından yapılan satışlarda, kredi kartı tahsilatlarında İyzico’yu kullandıkları havale yöntemiyle tahsilat yaptıkları ifade edildi. Raporda, Polatların Trendyol ve diğer ticari site satışlarının tahsilatı ise bu firmaların anlaşmalı olduğu bankalarla yapıldığı belirtildi.

İncelenen firmaların büyük bir bölümünün Polatların akrabaları ile ilişkili olduğu, bu işletmelerin yüksek kârlılık oranına sahip olduğu anlatıldı. Raporda, Dilan Polat şirketlerinin kurumsal bir kimliğe sahip olmaması nedeniyle 2023 yılında yakaladıkları çok işlemli satış potansiyeline ayak uyduramadığı, mali işlemlerin kontrollü ve sistemli çalışamadığı vurgulandı.

Raporda, Polatların yaptıkları satışların gerçek olduğu, bir suç örgütü değil aile şirketi oldukları tespitinin yapıldığı görüldü. Ayrıca şirketler üzerinden yapılan satışların ve para transferlerinin kara para aklama olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.”

"Medyada "görgüsüz hareketler yaptıkları için" hedef oldular"

Dilan ve Engin Polat 2022 yılından itibaren büyük satışlar yapmışlar. Güzellik merkezleri iyi çalışıyor. Hâlâ çalışıyor mu, belli değil. Ama sosyal medyada "görgüsüz hareketler yaptıkları için" hedef oldular.

"Sadece vergi kaçırmış ve naylon fatura yapmışlar"

Bizim ülkemizde zaten "kendi başına zengin olamazsın" anlayışı var. Mutlaka arkanda biri olacak. Hâlbuki Dilan ve Engin Polat sadece vergi kaçırmış ve naylon fatura yapmışlar. Bunun cezası da belli. Türkiye’de vergi kaçırmak Amerika’daki gibi büyük suç değil. Kaldı ki ABD’de bile önce para cezası kesilir.

Mahkemeler somut delillere bakar. Kara para varsa -MASAK yok diyor- delilleriyle ortaya koyarsınız. Bu kadar basit."