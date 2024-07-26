BIST 10.871
DOLAR 33,11
EURO 35,94
ALTIN 2.515,48
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da korkutan yangın!

Şanlıurfa'da korkutan yangın!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının petrol istasyonuna sıçramaması için önlemler alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Şanlıurfa'da ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Eyyübiye ilçesinde Evren Sanayi ile Organize Sanayi arasında bulunan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yayılan ve ağaçlık alana sıçrayan yangının bölgede bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için ekipler önlem aldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndüren ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan bir vatandaş, yangından kurtulan kaplumbağaya su verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gümüşhane'de tavuk kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane'de tavuk kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Trabzonsporlu Cihan Çanak'tan Avrupa maçında Merih Demiral'a selam!
Trabzonsporlu Cihan Çanak'tan Avrupa maçında Merih Demiral'a selam!
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti!
Eski Devlet Bakanı Salih Sümer hayatını kaybetti!
Başakşehir Avrupa'da gol oldu yağdı!
Başakşehir Avrupa'da gol oldu yağdı!
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir maçını izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir maçını izledi
Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar yolda mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak: Bazı araçlar yolda mahsur kaldı
Galatasaray, Elias Jelert'i KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Elias Jelert'i KAP'a bildirdi!
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Pentagon ilk kez diyerek duyurdu: ABD'yi şaşırtan birliktelik
Pentagon ilk kez diyerek duyurdu: ABD'yi şaşırtan birliktelik
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı
Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı
Resmi açıklama geldi! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
Resmi açıklama geldi! İşte Serdar Dursun'un yeni takımı