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Trabzonsporlu Cihan Çanak'tan Avrupa maçında Merih Demiral'a selam!

Trabzonsporlu Cihan Çanak'tan Avrupa maçında Merih Demiral'a selam!

Trabzonsporlu Cihan Çanak, takımının Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta attığı şık golün ardından "Bozkurt" işareti yaptı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı yakaladı.

​Bordo-mavililerin golünü Trezeguet ve Cihan Çanak kaydetti. Transfer döneminde farklı takımların tekliflerini Trabzonsporlu olduğu için reddeden ve Standart Liege’den bordo - mavililere imza atan Cihan Çanak, hem oyunu hem de golüyle gündem oldu.

Genç yıldız ayrıca golün ardından yaptığı Bozkurt işareti ile Merih Demiral’a destek vererek sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

UEFA SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Hatırlanacağı üzere EURO 2024’te milli futbolcu Merih Demiral, son 16 turunda oynadığımız Avusturya maçında attığı golün ardından Bozkurt işareti yaptığı için ceza almıştı.

UEFA'nın verdiği bu ceza Türk kamuoyunda uzun süre geniş yer bulmuş ve tepkileri beraberinde getirmişti.

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