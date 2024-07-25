Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir maçını izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı seyretti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı 2 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirdiği karşılaşmayı takip etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Erdoğan'ın, ilk yarıyı rakibi karşısında üstün tamamlayan RAMS Başakşehir futbolcularını alkışladığı görüldü.