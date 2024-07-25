Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor ile Ruzomberok karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.
Bordo mavililerin galibiyetini getiren gollerini 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.
Uğurcan kurtarışlarıyla damga vurdu!
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır galibiyette önemli rol oynadı.
Mücadelenin rövanşı 1 Ağustus Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.
Ruzomberok - Trabzonspor maçının önemli anları
90'Maçta son düdük geldi. Temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.
90'GOOOOOOLLL! Trabzonspor, 90+1'de Cihan Çanak'ın enfes golü ile farkı 2'ye çıkardı.
84'Trabzonspor ceza sahası içine kullanılan köşe vuruşunun devamında kafayla indirilen top Boda'nın önünde kaldı. Boda'nın altı pas içindeki şutu kalenin dibinden dışarıya gitti.
79'DİREKI! Ruzomberok gole çok yaklaştı. Sağ kanatta iki rakibinden sıyrılan Timotej Mudry'nin şutu yan direkten oyuna döndü.
76'Adam Tucny'nin sol kanada uzun pasında Trabzonsporlu oyuncular topu karşıladı.
71'KAÇTI! Ozan Tufan'ın pasında topu alan Bardhi'nin sağ çaprazdan şutu kalenin yanından dışarıya gitti.
65'YİNE UĞURCAN! Gabriel'in savunma arkasına pasında Uğurcan Çakır karşı karşıya pozisyonda rakibine gol izni vermedi.
61'Tucny'nin Trabzonspor ceza sahası içine ortasında Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.
56'KAÇTI! Ceza sahası içi sağ çaprazına seken topta Visca'nın sert şutu kaleyi bulmadı.
55'Sağ kanattan hızlı çıkan temsilcimizde Ozan Tufan'ın ceza sahası içine çıkardığı pası savunma karşıladı.
46'Maçta ikinci yarı başladı.
Maçta ilk yarı 1-0 temsilcimiz Trabzonspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
39'GOOOOOOL! Trabzonspor, Trezeguet'nin golüyle maçta öne geçti. Rakip yarı alanda hızlı hücum şansı yakalayan temsilcimizde Visca sağ kanattan süratle ilerledi ve pasını kale sahasına çevirdi. Trezeguet, önüne gelen topu tek vuruşla ağlara gönderdi.
37'DOKUNAMADI! Visca'nın sağ kanattan ortasında Trezeguet kale önünde topa dokunamadı. Temsilcimiz mutlak golden yararlanadı.
33'Hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Trezeguet'nin kaleye şutu savunmaya da çarpıp kornere gidiyor.
29'Rakip yarı alanda savunma arkasına uzun gönderilen pasta Dragus topu kontrol etti ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada.
25'Trabzonspor ceza sahası içine yapılan ortada Martin Gomola bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden dışarıya gitti.
23'Edin Visca'nın sol kanattan ceza sahası içine düşündüğü orta doğrudan dışarıya gitti.
19'KALECİ UĞURCAN! Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından vuruşunu Uğurcan doksandan çıkardı.
Pozisyon16'Adam Tucny'nin sol kanattan ortasında John Lundstram riske girmeyerek topu kornere yolladı.
13'Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında top herkesi aştı.
9'KALECİ UĞURCAN! Ev sahibi Ruzomberok, gole çok yaklaştı. Kale sahasında kendini unutturan Hladik, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda topu Uğurcan'a nişanladı.
7'Visca'nın savunma arkasına derin göndermek istediği pasta savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
4'Gelişen Ruzomberok atağında Chobot'un kaleye düşüncesinde top Uğurcan'da kaldı.
1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı. Başarılar Trabzonspor.
Ruzomberok - Trabzonspor ilk 11'ler
Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chobot, Chrien.
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş