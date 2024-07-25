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İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul'da insansız deniz aracı bulundu

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının bulunduğunu duyurdu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında, menşei henüz belirlenemeyen bir insansız deniz aracının Yalıköy sahiline vurduğu belirtildi.

Olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği bilgisi verildi:

"Olay yeri, güvenlik çemberine alınmış, çevrede bulunan vatandaşların da güvenlik çemberinin dışına çıkarılmaları sağlanmıştır. 3 metre boyunda, 1 metre genişliğinde olan ve Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirilen insansız deniz aracı, bölgeye intikal eden SAS timleri tarafından güvenlik altına alınmıştır."

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