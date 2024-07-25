KAP bildirimi geldi! Galatasaray, 2.transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, Elias Jelert Kristensen'in transferi için konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

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Kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, Belçikalı golcü Michy Batshuayi’nin ardından 2.transferini yaptı. Sarı-kırmızılı takım, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Cimbom, Elias Jelert Kristensen'in transferi için Danimarka ekibi København ile resmi görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 45 maça çıkarken 1 asist yaptı. Jelert, Galatasaray’ın Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda karşı karşıya geldiği iki maçta da forma giydi. Jelert, Danimarka Milli Takımı formasını da 3 kez giydi.