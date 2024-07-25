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Babacan'dan Netanyahu'nun konuşmasına tepki: İnsanlık için de kara bir gün

Babacan'dan Netanyahu'nun konuşmasına tepki: İnsanlık için de kara bir gün

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya tepki göstererek, "Sadece ABD için değil, insanlık için de kara bir gün. Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici." dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Babacan, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sadece ABD için değil, insanlık için de kara bir gün. Netanyahu bir savaş suçlusu ve Kongre'de alkışlanması utanç verici. Bu görüntü, destekçilerinin peşini nesiller boyunca bırakmayacak. Ben, Filistinlileri ve insanlığı savunan protestoların yanındayım." ifadelerine yer verdi.

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