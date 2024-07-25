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 Uzman isimden kritik deprem açıklaması! 4 şehri işaret etti

 Uzman isimden kritik deprem açıklaması! 4 şehri işaret etti

Dün akşam saatlerinde Tokat'ın 4 büyüklüğündeki deprem, uzmanları alarma geçirdi. Çevre illerden de hissedilen deprem hakkında yorum yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 4 şehri işaret ederek açıklamada bulundu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü dün akşam saat 23.20’de merkez üssü), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 7 kilometre derinliğinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çevre şehirlerden de hissedilen depremde, vatandaşlar dışarı çıkarak beklemişti. Tokat Valisi Abdullah Köklü, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat- Corum ve Adana-Mersin’e dikkat çekerek, Tokat depremini yorumladı. Bektaş, ‘‘Yıkıcı olmayan, ancak 7’den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir. Bir süredir devam eden Tokat- Corum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur’’ yorumunda bulundu.

Ayrıca Bektaş, bir diğer paylaşımında ise, ‘‘M4 MERSİN DEPREMİ - Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti Kuzey Anadolu Fay Sistemini de çalıştırarak karşılıklı olarak Malatya-Adana-Mersin ve Amasya-Çorum-Tokat levha içi depremlerine neden oluyor. Levha içi faylar 7’den küçük deprem üretebilir’’ şeklinde açıklamada bulundu.

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