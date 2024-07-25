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İstanbul'da cami imamını okla vurmuştu! Yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da cami imamını okla vurmuştu! Yakalandı

İstanbul'da cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

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Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K'yi okla vurarak yaraladıktan sonra yakalanan şüpheli M.F.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan imam D.K'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

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