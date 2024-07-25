5. kattan düşen çocuğun mucize kurtuluşu!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın 5. katından düşen 8 yaşındaki çocuk, bina yanındaki kivi asmaları sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Abone ol
Atatürk Caddesi'nde bulunan binanın 5. katından aşağı düşen 8 yaşındaki M.A.K, binanın yanında bulunan kivi asmalarının üzerine düştü.
Asılı kaldığı asmalar sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlatan M.A.K., bölgeye sevk edilen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.