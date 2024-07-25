BIST 10.963
DOLAR 33,04
EURO 35,97
ALTIN 2.516,16
HABER /  GÜNCEL

Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza: Seferler yapılamıyor

Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında gerçekleşen arızadan dolayı seferler gerçekleştirilemiyor.

Abone ol

İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.

Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.

Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük
Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
İstanbul'da deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam
SGK, belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı için harekete geçti
SGK, belediyelerden 96 milyar liralık prim alacağı için harekete geçti
'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 8. yılında anılıyor
'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık vefatının 8. yılında anılıyor
Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu
Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığı gün, İsrail Gazze'de 60 noktayı vurdu
8 şirket daha 'dış ticaret sermaye' statüsünde
8 şirket daha 'dış ticaret sermaye' statüsünde
Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı maçtan 1 saat sonra Arjantin'in attığı gol iptal edildi
Arjantin-Fas maçında olaylar çıktı maçtan 1 saat sonra Arjantin'in attığı gol iptal edildi
Merkez Bankası yurt içi Swap işlemlerini bitirdi yabancılara kaç milyar dolar borç kaldı?
Merkez Bankası yurt içi Swap işlemlerini bitirdi yabancılara kaç milyar dolar borç kaldı?
Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı
Eylem Tok Türkiye’ye iade ediliyor: Karar çıktı
Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı
Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması mesajı
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı
TCMB 3 şirketin faaliyet izninde değişiklik yaptı
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi
Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi