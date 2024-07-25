Taksim-Kabataş Füniküler hattında arıza: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da Taksim ve Kabataş arasında füniküler hattında gerçekleşen arızadan dolayı seferler gerçekleştirilemiyor.Abone ol
İstanbul'da Taksim ile Kabataş arasında füniküler hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bildirildi.
Kabataş istasyonundan füniküleri kullanmak isteyen yolcuların güvenlik görevlileri tarafından İETT otobüslerine yönlendirildi.
Hattaki arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.