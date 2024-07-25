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Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük

Rusya duyurdu: Harkiv'de 100 paralı savaşçıyı öldürdük

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Harkiv'de içlerinde 40 yabancı eğitmenin de yer aldığı yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçının öldürüldüğü kaydedildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Harkiv bölgesinde aralarında 40 yabancı eğitmenin bulunduğu yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçıyı İskender-M balistik füze ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M balistik füze sistemi askeri birliğinin, Harkiv’deki sanayi bölgesinde bulunan Scorpion isimli inşaat şirketinin binasında yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktaya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu 40’ı yabancı eğitmen yaklaşık 100 yabancı paralı savaşçı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 151. Mekanize Tugayından yaklaşık 60 asker öldürüldü.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 23 Temmuz’da Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen yaklaşık 50 askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirmişti.

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