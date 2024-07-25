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8 şirket daha 'dış ticaret sermaye' statüsünde

8 şirket daha 'dış ticaret sermaye' statüsünde

Ticaret Bakanlığı, yayımlanan kararla birlikte sekiz şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

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Ticaret Bakanlığı'nın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan tebliğ ile "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 79 şirkete 8 şirket daha eklendi. Bu şekilde, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 87'ye çıktı.

Bu şirketler, Federal Mogul Dış Ticaret AŞ, Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ, Medcem Global Pazarlama AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ, Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ oldu.

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