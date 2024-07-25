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Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Erdoğan talimatı verdi! Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

AK Parti hükümetinin son dönemde getirdiği yeni yasa tasarıları Meclis’te yoğun tartışmalara neden olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan geri adım atılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan’ın kurmaylarına yönelik mesajında “Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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TBMM’de devam eden vergi kanunları ve sokak hayvanları düzenlemeleri tartışmalara neden olsa hükümet kanadından yeni adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kurmaylarına yeni talimatlar gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün yapılan MKYK toplantısında gündemdeki yasaların tümünün TBMM Genel Kurulundan geçene kadar tatile gidilmemesini istediği, önceliğin yasama faaliyetleri olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Meclis çalışmalarına aktif katılmayan vekillere de gerekli uyarılarda bulunacağı belirtilen Erdoğan’ın “Eskiden genel kurul sabaha kadar çalışır, öğlen yeniden açılırdı. Yeni dönemin henüz bir yılı yeni doldu. Tatil için acele etmeyin. Önce gündemdeki yasaların tümünü geçirin, çalışın” talimatı verdiği öğrenildi.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmeleri sırasındaki muhalefetin tavrı ile TBMM içerisinde uygunsuz eylemler yapan sözde hayvanseverleri eleştiren Erdoğan “Meclis çok çirkin ve rezil görüntülere sahne oldu. Yaptıklarıyla bizi dünyaya rezil ediyorlar. Milletvekillerimiz, bu tür görüntülere müsaade etmemeli. Bu problemi kökten çözmemiz gerekiyor. İnsanlarımızın güvenliği bize emanet” dedi.

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