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Abdullah Avcı: Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
Ruzomberok maçını değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor her maçı kazanmaya oynar" dedi ve iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyledi.Abone ol
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacakları Ruzomberok karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.
Sezonu erken açtıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, Ruzomberok maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.