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Trabzon'a inen Stefan Savic: Heyecanım daha da arttı

Trabzon'a inen Stefan Savic: Heyecanım daha da arttı

Trabzonspor'un Atletico Madrid'den transfer ettiği deneyimli savunmacı Stefan Savic, Trabzon'a geldi. Trabzonspor'un 3 yıllık sözleşme imzaladığı yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, dünyaca ünlü stoper oyuncusu Stefan Savic'i kadrosuna kattı.

Pedro Malheiro, Cinar Çanak, Ozan Tufan, Denis Draguş, Lundstram, Borna Barisic ve Nwakaeme'nin ardından stoper oyuncusu Stefan Savic de bordo-mavili kulübe dahil oldu.

Özel bir uçak ile saat 16.00'da Karadağ'dan Trabzon'a hareket eden 33 yaşındaki oyuncu saat 20.20 sıralarında Trabzon'a geldi.

Taraftarların coşkuyla karşıladığı Stefan Savic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Taraftarlarımızın heyecanını görmek var olan heyecanımı daha da arttırdı. Transfer sürecim güzel geçti. Taraftarlarımızla ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

Savic, transferi öncesinde ise teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Bana olan güvenini ve beklentileri konuştuk" dedi.

Trabzonspor taraftarları arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Savic, taraftarların isteğini kırmayarak üçlü çektirdi.

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