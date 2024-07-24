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Akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı önlendi

Akustik dinleme tekniğiyle 2 milyon 650 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya'da akustik dinleme işlemi sayesinde 7 ayda 2 milyon 650 bin metreküp suyun boşa akmasının önüne geçildi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, rutin olarak sürdürdüğü akustik dinleme çalışmalarıyla 16 ilçede 668 mahallenin altyapısını kontrol ediyor.

Dinleme esnasında tespit edilen ancak suyun asfalt yüzeyine çıkmadığı durumlarda arızalar anında ekiplere bildiriliyor.

Ekiplerin onardığı hatlar sayesinde su kayıpları engellenirken, kesintilere ve basınç kaybına yol açan altyapı hatları da güçlendiriliyor.

Akustik dinleme çalışmalarıyla bu yıl 935 arızaya anında müdahale edilerek 2 milyon 650 bin metreküp suyun israf olmasının önüne geçildi.

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