BIST 10.992
DOLAR 32,84
EURO 35,69
ALTIN 2.561,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da cami imamı okla vuruldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da cami imamı okla vuruldu!

 İstanbul'da, cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülürken, suçta kullanılan ok da muhafaza altına alındı.

Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Yüzde 40 zam
Ankara'da toplu ulaşımda yeni tarife! Yüzde 40 zam
Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı belli oldu
İBB duyurdu: Kent Lokantası'nda indirim
İBB duyurdu: Kent Lokantası'nda indirim
Özgür Özel Erdoğan'a 'verin küfeyi taşıyalım' demişti İzmir'deki eylemde küfe şoku
Özgür Özel Erdoğan'a 'verin küfeyi taşıyalım' demişti İzmir'deki eylemde küfe şoku
Asansör kazasında ölen Beren toprağa verildi, ailesi kahroldu! Dayı, itfaiyeyi suçladı
Asansör kazasında ölen Beren toprağa verildi, ailesi kahroldu! Dayı, itfaiyeyi suçladı
Bayram Saral neden istifa etti? TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz'dan açıklama
Bayram Saral neden istifa etti? TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz'dan açıklama
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti
Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor
Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor
Küresel yazılım krizinin maliyeti belli oldu
Küresel yazılım krizinin maliyeti belli oldu
Turkcell'in "Dijital Yardım Masası" çözüm süresini yaklaşık yüzde 30 kısalttı
Turkcell'in "Dijital Yardım Masası" çözüm süresini yaklaşık yüzde 30 kısalttı
Aras Kargo, Enerjisa Commodities'ten iki önemli sürdürülebilirlik sertifikası aldı
Aras Kargo, Enerjisa Commodities'ten iki önemli sürdürülebilirlik sertifikası aldı