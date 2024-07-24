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İBB duyurdu: Kent Lokantası'nda indirim

İBB duyurdu: Kent Lokantası'nda indirim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile Kent Lokantalarında indirime gidildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 40 TL olan yemek ücreti, İstanbulkart ile ödendiğinde 5 TL geri ödeme yapılacak. Böylece dört çeşit yemeğin ücreti 35 liraya gelecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB tarafından işletilen Kent Lokantası'nda indirim yaptıklarını açıkladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 40 lira olan yemek ücreti İstanbulkart ile ödendiğinde 5 lira geri ödeme yapılacak. Bu şekilde dört çeşit yemeğin ücreti 35 liraya gelecek.

Murat Ongun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"İBB Kent Lokantalarımızda İstanbulkart ile 35 TL'ye yemek yiyebilirsiniz. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek."

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