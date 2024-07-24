BIST 11.119
DOLAR 32,85
EURO 35,70
ALTIN 2.557,29
HABER /  EKONOMİ

TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerine yarından itibaren son verecek.

Abone ol

TCMB, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla bir adım daha attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine yarından itibaren son verilecek.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği talimatta da sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebileceği belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti
İYİ Parti'de istifalar sürüyor! İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partiden istifa etti
Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor
Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattının yapımı başlıyor! İBB duyurdu:Kapatılıyor
Küresel yazılım krizinin maliyeti belli oldu
Küresel yazılım krizinin maliyeti belli oldu
Turkcell'in "Dijital Yardım Masası" çözüm süresini yaklaşık yüzde 30 kısalttı
Turkcell'in "Dijital Yardım Masası" çözüm süresini yaklaşık yüzde 30 kısalttı
Aras Kargo, Enerjisa Commodities'ten iki önemli sürdürülebilirlik sertifikası aldı
Aras Kargo, Enerjisa Commodities'ten iki önemli sürdürülebilirlik sertifikası aldı
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediye borçları' çıkışına yönelik ilk açıklama
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'belediye borçları' çıkışına yönelik ilk açıklama
Gazze'de can kaybı 39 bin 145'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 145'e yükseldi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türk pasaportu kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türk pasaportu kaçıncı sırada?
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na sert yanıt: Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na sert yanıt: Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır
Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu! İlk hafta maçları şöyle...
Trendyol 1. Lig'de fikstür belli oldu! İlk hafta maçları şöyle...
Akkuyu Nükleer AŞ yönetiminde değişikliğe gidildi
Akkuyu Nükleer AŞ yönetiminde değişikliğe gidildi